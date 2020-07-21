شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخسر من نادى مصر بهدف نظيف استعداداً لبطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر النادى الاسماعيلى من نظيره نادي مصر بهدف دون رد سجله مصطفي سلطان في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني بعد خطأ من أسامة إبراهيم مدافع الدراويش وذلك فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين علي ستاد الاسماعيلية استعدادا لعودة بطولة الدورى، وبدأ الجهاز الفنى للاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميزودية نادى مصر بتشكيل كالتالى..

حارس مرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن

خط الوسط.. محمد الضرف – محمد مخلوف

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أمامهم ..محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسةخط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالأتى..

وليد توفيق حارس مرمى، أحمد يوسف ، مؤمن محمد، على جمال، شريف أشرف فى الدفاع، محمد رامبو ، هشام عبد الحميد ، أحمد الشيخ ، عبد الرحمن جديه فى الوسط ، ويليس ألفيس ، محمد نصر فى الهجوم.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

وأثبتت مسحة كورونا الرابعة التى خضع لها لاعبو الإسماعيلى وجود ثلاثة حالات إيجايبة فى الفريق "لاعب + عضوين بالجهاز الإدارى بالفريق"، وأبلغت اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم مسئولى نادى الإسماعيلى بسلبية المسحة الثالثة التى خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفنى للفريق لفيروس كورونا، وكان الإسماعيلى قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.