شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل محمد الشامى على هامش ودية الاسماعيلى ونادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد الشامى جناح ومهاجم الإسماعيلى تدريباته التأهيلية قبيل انطلاق الودية التى ستجمع فريقه أمام نادى مصر ضمن استعداداتهما لاستئناف المنافسات الرسمية ، ويعانى الشامى من كدمة بالكاحل والتى على اثرها يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة أكرم عبد العزيز، فيما أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تشكيل لاعبيه لملاقاة نادى مصر وديا بعد قليل ، فى إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية، وجاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمد الضرف – محمد مخلوف

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أمامهم ..محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة

خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالأتى ..

وليد توفيق حارس مرمى ، أحمد يوسف ، مؤمن محمد ، على جمال ، شريف أشرف فى الدفاع، محمد رامبو ، هشام عبد الحميد ، أحمد الشيخ ، عبد الرحمن جديه فى الوسط ، ويليس ألفيس ، محمد نصر فى الهجوم.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.