عمرو جمال يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها في المسحة الخامسة للفريق العسكري.

وكتب عمرو جمال، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "إيجابي كورونا".

وأضاف لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، نسألكم الدعاء".

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وكان صاحب الـ28 عاما شارك في المباراة الودية لطلائع الجيش أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي، ونجح في صناعة هدف قاد به فريقه للفوز (2-0).

يُذكر أن تلك المباراة الودية كانت الأولي التي تقام في مصر بعد عودة النشاط الكروي مرة أخرى، عقب توقف طويل منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.