عمرو جمال يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها في المسحة الخامسة للفريق العسكري.
وكتب عمرو جمال، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "إيجابي كورونا".
وأضاف لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، نسألكم الدعاء".
وكان صاحب الـ28 عاما شارك في المباراة الودية لطلائع الجيش أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي، ونجح في صناعة هدف قاد به فريقه للفوز (2-0).
يُذكر أن تلك المباراة الودية كانت الأولي التي تقام في مصر بعد عودة النشاط الكروي مرة أخرى، عقب توقف طويل منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.
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