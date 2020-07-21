شرطة ميرسيسايد تحذر جماهير ليفربول من التجمع حول آنفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
حذر أندي كووك، رئيس شرطة ميرسيسايد البريطانية، جماهير نادي ليفربول من التجمع في محيط ملعب "آنفيلد" الخاص بالريدز، غدا الأربعاء، من أجل الاحتفال بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
ومن المقرر أن يتسلم ليفربول كأس البريميرليج، غدا الأربعاء، عقب مباراته أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.
وطالب رئيس شرطة ميرسيسايد، جماهير ليفربول بالبقاء في المنزل والاستمتاع بالمباراة التتويج عبر التلفاز وعدم التجمع عند الملعب الخاص بالنادي.
وأشار كوك إلى أن شرطة ميرسيسايد ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال مخالفة الأوامر، وسيتعرض مَن يخالف الأمر للعقوبة.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 93 نقطة.
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