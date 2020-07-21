بالفيديو.. التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة الاتحاد وطنطا الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اقتنص فريق طنطا تعادلا، مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره الاتحاد، في إطار استعدادات الفريين لعودة دوري we المصري.

واستطاع أحمد حجي في الدقيقة 18، أن يسجل هدف التقدم لفريق الاتحاد السكندري، مستغلا كرة داخل منطقة جزاء طنطا ليصوبها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، تمكن محمود مسعود من إدراك التعادل لفريق طنطا في الدقيقة 68، مستغلا عرضية من الجانب الايسر ليحولها برأسه في مرمى الاتحاد.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.