استفتاء ماركا.. بنزيما يتجاوز ميسي.. وزيدان الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نال الفرنسي كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي بحسب استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتفوق بنزيما على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة وزميله المدافع في ريال مدريد سيرخيو راموس، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها "ماركا" اليوم الثلاثاء عبر موقعها الالكتروني.

وحصل بنزيما على 36 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 آلف شخص.

وحل ميسي ثانيا بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات فيما جاء راموس في المركز الثالث بـ14 بالمئة من الأصوات.

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ولم تقتصر جوائز ريال مدريد على لقب أفضل لاعب بل نال مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لقب أفضل مدرب بعد أن قاد الفريق للقب الدوري المحلي.

وحصل زيدان على 46 بالمئة من الأصوات ليتفوق على دييجو مارتينيز الذي حقق مفاجأة كبيرة مع فريقه غرناطة وقاده للمركز السابع بجدول الترتيب.

واختار قراء "ماركا" لوكاس اوكامبوس مهاجم اشبيلية كأقوى صفقة في الموسم بحصوله على 38 بالمئة من الأصوات، في مفاجأة كبيرة بعد تفوقه على صفقات الريال وبرشلونة الصيف الماضي.

وحل فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد ثانيا بـ18 بالمئة من الأصوات فيما جاء ماركوس يورينتي لاعب اتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ13 بالمئة من الأصوات.

أما أسوأ صفقة في الموسم فكانت من نصيب لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بـ29 بالمئة من الأصوات يليه زميله البلجيكي إدين هازاد ثم الفرنسي انطوان جريزمان مهاجم برشلونة ثالثا.