نادٍ درجة ثانية يفاوض الزمالك لضم أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هشام أيت منا، رئيس شباب المحمدية المغربي، أن ناديه يفاوض الزمالك للتعاقد مع لاعبه المغربي حميد أحداد المعار إلى الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويشارك شباب المحمدية في دوري القسم الثاني بالبطولة المغربية الاحترافية.

وقال أيت منا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية: "تقدمنا بالفعل بعرض رسمي لنادي الزمالك لضم حميد أحداد".

وأضاف: "لم نتصل باللاعب، بل اتصلنا مباشرة بإدارة الزمالك لفتح باب التفاوض معها، والقرار الأخير سيبقى للاعب حميد أحداد إذا رغب اللعب لشباب المحمدية".

Advertisements

ولا يزال حميد أحداد مرتبطا مع الرجاء حتى نهاية الموسم الحالي قادما من الزمالك على سبيل الإعارة، مع أحقية النادي المغربي في التعاقد معه بصفة نهائية.

لكن الرجاء كشف في وقت سابق أنه يعيش أزمة مالية، ولا يقدر على شراء عقد صاحب الـ25 عاما في الوقت الحالي.

يُذكر أن أن الزمالك يمتلك في قائمته الحالية أربعة لاعبين أجانب وهم الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونجولي كابونجو كاسونجو.