مليون و600 ألف جنيه.. الزمالك يسدد القسط الأخير لأرض أكتوبر (مستند)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر ستكون ملك القلعة البيضاء ملكية تامة بعد دفع القسط الأخير الذي بلغت قيمته مليون و600 ألف جنيه.
وقال مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، الثلاثاء: "الزمالك سدد القسط الأخير لأرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، رغم أنه كان مستحقا سداده في 31 مايو 2021".
وأضاف: "صرفنا شيك قدره مليون و600 ألف جنيه".
وأكمل: "ذلك أكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادي".
وأتم رئيس الزمالك قائلا: "تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصًا للنادي".
وحصل الخليج 365 على نسخة من مستند تسديد الزمالك للقسط الأخير المستحق لأرض النادي بجهاز مدينة مدينة حدائق أكتوبر.
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