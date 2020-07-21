مليون و600 ألف جنيه.. الزمالك يسدد القسط الأخير لأرض أكتوبر (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر ستكون ملك القلعة البيضاء ملكية تامة بعد دفع القسط الأخير الذي بلغت قيمته مليون و600 ألف جنيه.

وقال مرتضى، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، الثلاثاء: "الزمالك سدد القسط الأخير لأرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، رغم أنه كان مستحقا سداده في 31 مايو 2021".

وأضاف: "صرفنا شيك قدره مليون و600 ألف جنيه".

Advertisements

وأكمل: "ذلك أكبر رد على الكاذبين وأصحاب المصالح الشخصية الذين رددوا سحب الأرض من النادي".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "تسديد الزمالك القسط الأخير جعل الأرض ملكا خالصًا للنادي".

وحصل الخليج 365 على نسخة من مستند تسديد الزمالك للقسط الأخير المستحق لأرض النادي بجهاز مدينة مدينة حدائق أكتوبر.