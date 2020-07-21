مدير أعمال جيان لمصراوي: فوضنا وكيل في مصر.. ولدينا ميزة لفريقه القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح صامويل أنيم مدير أعمال الغاني أسامواه جيان، بأنهم منحوا تفويضًا لوكيل لاعبين مصري من أجل التفاوض بشأن إمكانية انتقال اللاعب لأحد أندية دوري We الممتاز، وذلك مع حرية اللاعب في الانتقال لأي فريق حاليًا.

وقال صامويل في تصريحاته لـ"الخليج 365" ردًا على تقارير غانية ذكرت أن جيان وقع لنادي وادي دجلة: "هذا غير صحيح".

وتابع: "لكن يمكن أن أؤكد أن هناك وكيل لاعبين مصري حصل على تفويض من جانبنا لمفاوضة الأندية المصرية، وربما يكون تواصل مع أي أحد، إنما حتى الآن لم يبلغنا بشيء."

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وردًا على إمكانية خوض اللاعب لتجربة في دوري We الممتاز بعد سنوات شهدت العديد من الشائعات بهذا الشأن، فقال: "أيما كان الفريق الذي سيتعاقد مع جيان سيكون قد اتخذ قرارًا ذكيًا."

وأضاف: "الفريق الجديد لجيان سيستفيد كثيرًا لأنه حصل على وقت كاف من الراحة وفي كامل الجاهزية البدنية ويرغب في إنهاء مسيرته بأعلى مستوى مع أخر فريق سيلعب له."

أما فيما يتعلق بالناحية المادية وإمكانية أن تكون عائق أمام لعبه في مصر كما كانت من قبل، فاختتم أنيم: "الفريق القادم لجيان سيستفيد من كونه لاعب حر، لذلك لا أعتقد أن الجانب المادي سيكون عائق."

وأنهى جيان في يناير الماضي أخر تجربة له مع كرة القدم حيث إلتحق بفريق نورث ايست يونايتد الهندي في فترة لم تدم سوى 4 أشهر لعب فيها 8 مباريات بدوري السوبر الهندي، سجل 4 أهداف وصنع آخر.