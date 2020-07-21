اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات كأس مصر رجال

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة، جدول مباريات كأس مصر رجال، والتي سيتم استئنافها خلال شهر أغسطس المقبل، بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس

ويواجه الزمالك الفائز من مواجهة سبورتنج والداخلية، يوم الاثنين الموافق 24/8/2020، بينما يواجه الأهلي نظيره

الشمس يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.

وكان اتحاد الكرة الطائرة قد عقد اجتماعا مع جميع أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية لمعرفة رأيهم في استكمال الموسم من عدمه، ووافقت جميع الأندية على الاستكمال.