الخطيب يدعم الجهاز الفني واللاعبين في تدريبات الأهلي

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على حضور مران الفريق الأول للكرة، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع االخطيب جزءًا من المران لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية، واطمأن رئيس النادي على

أحوال الفريق واللاعبين، واستعدادهم لخوض المنافسات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.

فايلر يعقد جلسة مع الشناوي

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وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، في حضور المترجم الدكتور عمرو محب، وذلك في بداية المران، الذي

أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

ويحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا.

وسبقت جلسة فايلر مع الشناوي محاضرة سريعة من المدير الفني مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه في مران اليوم. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.