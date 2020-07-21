تفاصيل جلسة الخطيب مع سيد عبد الحفيظ

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للاطمئنان على أحوال الفريق والتعرف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق، قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر لهاالأسبوع الأول من أغسطس المقبل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.
ويخوض الأهلي تجربتين وديتين خلال يوليوالجاري، الأولى أمام سموحة والثانية أمام الجونة، ضمن البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. وكان الأهلي قد أجرى ٤ مسحات طبية وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، وأعلن النادي سلبية كافة المسحات التي أجراها الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبون.
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