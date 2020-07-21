وزير الداخلية الألماني يتوقع عودة الجماهير للملاعب في هذا التوقيت

توقع هورست سيهوفر وزير الداخلية الألماني، عودة مشجعي كرة القدم إلى المدرجات خلال مباريات الموسم المقبل وذلك بشكل تدريجي.

وقال سيهوفر الذي تتضمن حقيبته الوزارية شؤون الرياضة في مقابلة نشرتها صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنه يمكن الوثوق

برابطة الدوري الألماني لكرة القدم والاتحاد الألماني للعبة وعملهما وسط أزمة فيروس كورونا

وقال: يمكن أن تبدأ عودة الجماهير في خريف العام الحالي، ليس بكامل الطاقة الاستيعابية للاستاد ولكن يمكن أن

ترتفع الأرقام تدريجيا.

وكان بروتوكول صحي مفصل قدمته رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني للعبة ساعد في استكمال فعاليات الموسم المنقضي من الدوري الألماني ليصبح أول مسابقة كبيرة تستأنف نشاطها وتكتمل بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 2020 - 2021 الـ"بوندزليجا" في منتصف سبتمبر المقبل.