الإسماعيلي يسقط في ثاني ودياته أمام أف سي مصر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الهزيمة من نظيره فريق أف سي مصر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ودياً علي ملعب اسماعيلية.

وكان الإسماعيلي تعادل في مباراته الودية الأولى أمام نظيره اسوان في ملعبه بالإسماعيلية ومن المقرر ان يلتقي الدراويش نظيره مصر المقاصة

في الودية الثالثة يوم 26 يوليو الجاري.

ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل يضم … حارس مرمى .. محمد فوزى خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن خط الوسط .. محمد الضرف – محمد

مخلوف أمامهم ..محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

بينما بدا نادى مصر المباراة بتشكيل التالي .. وليد توفيق حارس مرمى ، أحمد يوسف ، مؤمن محمد ، على جمال ، شريف أشرف فى الدفاع، محمد رامبو ، هشام عبد الحميد ، أحمد الشيخ ، عبد الرحمن جديه فى الوسط ، ويليس ألفيس ، محمد نصر فى الهجوم.

