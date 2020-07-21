شاهد.. الكاف يستعرض أبرز تصديات محمد أبو جبل مع الزمالك

استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، أبرز تصديات محمد ابو جبل حارس مرمى الزمالك في دوري أبطال أفريقيا. ونشر الحساب الرسمي الكاف على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، مقطع فيديو لأبرز تصديات الحارس الدولي مع الزمالك حيث لعب دورا بارزا في وصول الفريق الأبيض لنصف نهائي دوري الأبطال. مقطع فيديو لأبرز تصديات الحارس الدولي مع الزمالك حيث لعب دورا بارزا في وصول الفريق الأبيض لنصف نهائي دوري الأبطال. وتوج ابو جبل بثلاثة بطولات منذ عودته للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كانت البداية بلقب كأس مصر قبل أن يساهم بشكل كبير في تتويج الفريق الأبيض بلقبي السوبر الافريقي والسوبر المحلي.

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