إصابة عمر الوحش في مباراة الإسماعيلي و أف سي مصر

غادر عمر الوحش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ارضية ملعب المباراة أثناء مباراة الدراويش واف سي مصر الودية التي تقام الآن على ملعب اسماعيلية. التي تقام الآن على ملعب اسماعيلية. وخرج الوحش من المباراة بداعي الإصابة بفتح بسيط في الرأس، و اصيب قائد الإسماعيلي بعد تدخل مصطفي كالوشا لاعب اف سي مصر عليه بقوة. الرأس، و اصيب قائد الإسماعيلي بعد تدخل مصطفي كالوشا لاعب اف سي مصر عليه بقوة. واتخذ الجهاز الطبي بقيادة أكرم عبدالعزيز جميع الإجراءات اللازمة مع اللاعب بشكل مؤقت.



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