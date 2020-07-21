اتحاد الطائرة يعلن جدول الممتاز ب رجال

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مباريات استكمال الموسم جدول الدوري الممتاز (ب) رجال الترتيب من ٢١ الى ٢٥، والتي سيتم استئنافها خلال أخر شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف النشاط بسبب تفشي استئنافها خلال أخر شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وكان اتحاد الكرة الطائرة قد عقد اجتماعا مع جميع أندية الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية لمعرفة رأيهم في استكمال الموسم من عدمه، ووافقت جميع الأندية على الاستكمال. وجاء الجدول كما يلي:

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