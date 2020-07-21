نوريتش سيتي يدعم صفوفه بإرتكاز دنماركي

كشف نادي نوريتش سيتي في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن تمكنه من ضم لاعب وسط منتخب الدنمارك للشباب “جاكوب سورينسين” بعقد مدته 3 أعوام قادمة.

صاحب الـ 22 عامًا حافظ على مركزه كأساسي مع فريق إسبجيرج الدنماركي خلال الثلاثة مواسم الماضية، بعد تصعيده للفريق الأول في عام 2016.

ورغم صغر سنه، وصل جاكوب سورينسين لمباراته ال102 في الدوري الدنماركي يوم 8 يوليو الجاري، عندما شارك لمدة 90 دقيقة في اللقاء الذي خسره إسبجيرج 1/3 أمام رانديرز.

وأنفق نوريتش سيتي حوالي مليون و300 ألف يورو لضم جاكوب سورينسين من إسبجيرج في الميركاتو الصيفي 2020، ليكون أول صفقات الفريق بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وأنهى نوريتش سيتي الموسم الحالي 2020/2019 في المركز ال 20 والأخير، ليعود أدراجه إلى التشامبيونشيب بعد موسم واحد فقط في البريميرليج تحت قيادة المدرب الألماني “دانيل فاركي”.

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