حارس فلسطين الأول “رامي حمادة” ينتقل إلى ناد إسرائيلي

أكد نادي بني سخنين الإسرائيلي تعاقده مع حارس مرمى نادي هلال القدس والحارس الأول لمنتخب فلسطين “رامي حمادة” منتصف هذا الأسبوع، في صفقة غير معلنة التفاصيل، بعد أن قضى الثلاثة مواسم الماضية بين صفوف الهلال الفلسطيني.

وترشح الفريق الجديد لرامي حمادة “بني سخنين” إلى الدوري الإسرائيلي الممتاز بعد احتلاله للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسرائيلي الدرجة الثانية الذي هبط إليه في نهاية الموسم الماضي.

وسيكون رامي حمادة ثاني فلسطيني يمثل بني سخنين في آخر 5 سنوات، بعد المدافع المخضرم “علاء أبو صالح” الذي غادر إلى شباب الخليل في 2016، بعدما مَثل بني سخنين لمدة 11 سنة متتالية.

وكان رامي حمادة /26 عامًا/ قد شارك مع منتخب فلسطين الأول في الجولات الأربع الماضية بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 أمام كل من أوزباكستان وسنغافورة والسعودية وأوزبكستان.

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واستطاع رامي حمادة الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتي أوزبكستان والسعودية، وتلقت شباكه لأربعة أهداف من سنغافورة وأوزبكستان.

وسيتوجب على بني سخنين مواجهة فريق نيس زيونا الذي أنهى الموسم في المركز قبل الأخير من الدوري الإسرائيلي الممتاز.

وتتكون تشكيلة بني سخنين من لاعبي عرب 48 أمثال “محمد عتمان ومحمد خليلة وأسامة خليلة ومهران راضي وإيهاب غنايم ومحمد عواد ومحمد أحمد وربيع أبو يونس” بالاضافة لثنائي حراسة المرمى “محمد أبو نائل ومحمود قنديل”.

ويضم بني سخنين مدافع من الجابون يدعى “نجويما” ومهاجم منن جامبيا يدعى “مودو مانينيه”.

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