الطويلة يكشف موقف ثنائي النجوم من الانضمام للأهلي.. ويصدم الإسماعيلي

كشف رئيس نادي النجوم “محمد الطويلة”، تطورات أزمة اللاعب “إبراهيم حسن” لاعب الفريق السابق والذي انتقل من الإسماعيلي إلى الزمالك ومنه إلى بيراميدز في الصيف الماضي.

وقال الطويلة في تصريحات عبر برنامج “ملعب الصقر” مع أحمد حسن، المذاع عبر راديو مصر: “إبراهيم حسن وصل المبلغ المستحق لنا 25 مليون جنيه بالفوائد، النادي الإسماعيلي مطالب بسداد المبلغ المستحق”.

وأضاف:” لم أختصم سوى النادي الإسماعيلي في القضية، لأنه من ارتكب مسألة التدليس في التعاقد، المحكمة الرياضية حكمت في الموضوع لا يمكن الرجوع إليه، الإسماعيلي تقدم باستئناف في المحكمة الفيدرالية السويسرية من أجل كسب الوقت”.

وواصل رئيس النجوم:” المحكمة الفيدرالية لا تحكم في الموضوع بل في الإجراءات فقط، الأمر منتهي بالنسبة لنا”.

وأكمل:” آخر سؤال في المحكمة الرياضية كان هل لديهم اعتراض على الإجراءات الخاصة بالمحكمة، ولم يتم الاعتراض، الإسماعيلي يحاول كسب المزيد من الوقت فقط قبل تسديد المبالغ”.

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موقف ثنائي النجوم من الانضمام للأهلي

وحول مستقبل الناشئ محمود صابر بعد تلقيه عروض من بيراميدز والأهلي، قال: “أفضل الاحتراف الخارجي، حتى لو كانت النواحي المالية ضئيلة، لتحقيق مكسب مستقبلي، ولو رحيله لأي نادٍ داخل مصر، سيكون في صالحه سندرس الموقف”.

وتابع الطويلة:” هناك عروض بالفعل داخل مصر، من جانب بعض الوكلاء، لا أهتم سوى بالعروض الرسمية والكلام المباشر، سبق وتحدث معي وكيل وأبلغني بأن هناك عرض خلال 15 يوم ولم يحدث”.

وتحدث الطويلة عن أزمة كريم فؤاد المطلوب في الأهلي، وقال:” اللاعب معار حاليا لنادى إنبي، لمدة موسم فقط، وتم الاتفاق أنه حال صعود النجوم يعود بشكل مباشر إلينا، وكان هناك بند ينص على شراء اللاعب يوم 31 مايو الماضي، من جانب الفريق البترولي، وهو ما لم يحدث”.

وواصل:” إنبي يمتلك بندا آخر، في حالة عدم وصول عرض خارجي لضم كريم فؤاد، من حقه أن يطلب من النجوم تمديد موسم آخر على سبيل الإعارة، ولكن لن نقوم ببيع اللاعب بشكل رسمي، فقط من حقهم إعارة حال عدم وصول عروض خارجية من البرتغال لضمه، وهناك لاعبين آخرين لديهم عروض، والأقرب أن ينضم اللاعب إلى صفوف أحد فرق الدرجة الثانية في البرتغال”.

وأتم”ولدينا عقد مع نادي بنفيكا، والمدربين يقودون قطاع الناشئين، وهم من قاموا بتصعيد كريم فؤاد للفريق الأول وقام بترشيحه لفرق برتغالية، الأمور حاليا متوقفة بسبب ظروف الطيران، ولكن اللاعب الآن على قوة نادي إنبي”.

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