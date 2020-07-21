ابن شقيق رئيس بايرن ميونخ “أولي هونيس” يتفق على تدريب هوفنهايم

توصل سيباستيان هونيس، ابن شقيق رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس، لاتفاق مبدئي مع مسؤولي نادي هوفنهايم لتدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل 2021/2020 بعد نجاحه في التجربة القصيرة التي قضاها مع الفريق الرديف لنادي بايرن ميونخ.

وحقق سيباستيان هونيس /38 عامًا/ لقب الدوري الألماني الدرجة الثالثة مع بايرن ميونخ “ب” هذا الموسم 2020/2019 بعدما جمع 65 نقطة، متفوقًا على فورتزبورجر كيكرز بفارق نقطة واحدة.

وأكدت صحيفة كيكر الألمانية في عددها الصادر اليوم أن سيباستيان هونيس الأوفر حظًا لتولي مهمة تدريب هوفنهايم الذي أنهى الموسم في المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وأعلن هوفنهايم الانفصال عن مديره الفني “ألفريد شرويدر” يوم التاسع من يوليو الجاري بسبب خلافات حول الاتجاه المستقبلي للفريق.

Advertisements

وكان من المفترض استمرار شرويدر – صاحب الـ 47 عامًا – حتى صيف 2022 بعدما خلف المدرب “يوليان ناجلزمان” في صيف 2019.

وقال مدير الكرة في نادي هوفنهايم في تصريحات نقلها تلفزيون DW “اختفلنا في الآراء حول مسائل تفصيلية مهمة، لذلك رأينا أنه ليس منطقيًا مواصلة العمل سويًا بعد الموسم”.

وبات سيباستيان هونيس على أهبة الاستعداد للانتقال إلى أحد أندية الدوري الألماني الدرجة الأولى لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته التدريبية التي بدأت في العام الماضي فقط مع بايرن ميونخ.

وقضى هونيس مسيرته كلاعب بين صفوف نادي هيرتا برلين “ب” في الفترة من 2001 حتى 2010، وكانت له تجربة مؤقتة مع نادي هوفنهايم في موسم 2007/2006 لعب خلالها 3 مباريات فقط في الدوري الألماني الدرجة الثانية.

..