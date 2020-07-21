كما أكد “الخليج 365”.. الهلال يخسر ملعب الجامعة لصالح شركة الوسائل

أعلنت شركة الوسائل السعودية فوزها بشكل رسمي بملعب جامعة الملك سعود، وذلك لمدة 10 سنوات، بعد منافسة قوية مع شركة الهلال الاستثمارية.

وعاشت جماهير الهلال حالة من الترقب خلال الفترة الماضية، انتظارًا لما ستسفر عنه المنافسة مع شركة الوسائل؛ من أجل الفوز باستئجار ملعب جامعة الملك سعود، الذي يُطلق عليه عشاق الزعيم لقب “محيط الرعب”.

وكنا في موقع الخليج 365 قد أكدنا أن شركة الوسائل في طريقها للفوز بملعب “محيط الرعب” لمدة 10 سنوات. (التفاصيل)

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وكان يُفترض إعلان الفائز يوم الخميس الماضي، بعد دراسة اللجنة المشكلة للعروض المقدمة من قبل الشركات الراغبة في استثمار الملعب الخاص بجامعة الملك سعود، لكن تم التأجيل بعد طلب وضع بعض التعديلات الفنية لدى الشركتين المتنافستين.

وكان الهلال قد استحوذ على ملعب الجامعة عام 2017، لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، مقابل 3 ملايين ريال في العام الواحد، وأطلقت عليه جماهير الزعيم بعد ذلك لقب “محيط الرعب” في إشارة إلى أنه مصدر قلق لكافة منافسين الفريق الأزرق.

ومع نهاية فترة التعاقد، دخلت العديد من الشركات في منافسة على ملعب الجامعة، أبرزها شركة الوسائل السعودية التي تقدمت بعرض مغري للفوز بالملعب الذي استضاف مباريات الهلال خلال الفترة الماضية.

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