الهشبول يُسعد جماهير النصر بخصوص مايكون

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز الهشبول عن نبأ سار لجماهير نادي النصر، من خلال تغريدة كتبها قبل قليل عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث أكد أن اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا بات قريبًا من البقاء في صفوف العالمي، بعد تعثر المفاوضات خلال الفترة الماضية من أجل بقاءه حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد الهشبول في تغريدته على “تويتر” أن مايكون قريب جداً من البقاء في النصر، ممتدحًا جهد إدارة النادي العاصمي برئاسة صفوان السويكت من أجل الحفاظ على قوام الفريق.

وحضر مايكون إلى النصر من جالطة سراي في فبراير 2019، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، وقد شارك مع الفريق النصراوي في 39 مباراة في كافة المسابقات، وحاولت إدارة العالمي الاتفاق مع النادي التركي على تمديد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

مايكون هو مدافع برازيلي يحمل الجنسية البرتغالية، وُلد بمدينة باريتوس البرازيلية في الرابع عشر من سبتمبر لعام 1988، وبدأ مسيرته بالبرازيل مع نادي كروزيرو ثم الانضمام لفريق كابوفرينس في موسم 2008- 2009.

وخاض اللاعب عدة تجارب بالدوري البرازيلي أبرز مع ساو باولو في موسم 2016-2017، ثم انضم لصفوف غلطة سراي في صيف 2017 وحتى انتقاله إلى النصر في الميركاتو الشتوي 2019.

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