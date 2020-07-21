اخبار الرياضه

الهشبول يُسعد جماهير النصر بخصوص مايكون

0 نشر
محمد حمدي 0 تبليغ

Advertisements

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز الهشبول عن نبأ سار لجماهير نادي النصر، من خلال تغريدة كتبها قبل قليل عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث أكد أن اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا بات قريبًا من البقاء في صفوف العالمي، بعد تعثر المفاوضات خلال الفترة الماضية من أجل بقاءه حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد الهشبول في تغريدته على “تويتر” أن مايكون قريب جداً من البقاء في النصر، ممتدحًا جهد إدارة النادي العاصمي برئاسة صفوان السويكت من أجل الحفاظ على قوام الفريق.

وحضر مايكون إلى النصر من جالطة سراي في فبراير 2019، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، وقد شارك مع الفريق النصراوي في 39 مباراة في كافة المسابقات، وحاولت إدارة العالمي الاتفاق مع النادي التركي على تمديد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

مايكون هو مدافع برازيلي يحمل الجنسية البرتغالية، وُلد بمدينة باريتوس البرازيلية في الرابع عشر من سبتمبر لعام 1988، وبدأ مسيرته بالبرازيل مع نادي كروزيرو ثم الانضمام لفريق كابوفرينس في موسم 2008- 2009.

وخاض اللاعب عدة تجارب بالدوري البرازيلي أبرز مع ساو باولو في موسم 2016-2017، ثم انضم لصفوف غلطة سراي في صيف 2017 وحتى انتقاله إلى النصر في الميركاتو الشتوي 2019.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهشبول يُسعد جماهير النصر بخصوص مايكون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا