رياضة | المثلوثي يدفع الزمالك لرفض نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المثلوثي يدفع الزمالك لرفض نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضى التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي على آمال واحد من نجوم نادي بيراميدز في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسم نادي الزمالك صفقة ضم حمزة المثلوثي بشكل نهائي لينضم إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بالموسم المقبل.

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ومع اقتراب الزمالك من الإعلان بشكل رسمي عن ضم المثلوثي في الصيف فإن النادي يفكر في التراجع عن فكرة ضم رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز في الصيف.

وكان الفارس الأبيض قد دخل في مفاوضات جادة مع بكار وناديه لضمه في الصيف ولكن كانت العقبة هي مطالب بيراميدز المادية لذلك قرر مسئولو الزمالك التراجع عن فكرة ضم اللاعب.

كما يقترب نادي الزمالك بشكل كبير جدا من تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن وقائد الفريق لمدة موسمين قادمين ليتواجد في الفريق هو وحمزة المثلوثي فقط.