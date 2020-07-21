رياضة | صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يُحدد شروطه لبيع باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يُحدد شروطه لبيع باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت إدارة نادي الإسماعيلي مطالبها خلال الساعات القليلة القادمة للموافقة على بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووجه مسؤولي الدراويش صدمة كبري إلى ناديي الأهلي والزمالك بشأن التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن للدراويش خلال الميركاتو الصيفي.

واشتعل الصراع خلال الأيام الماضية بين الأهلي والزمالك للتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به هذا الموسم.

Advertisements

وطلب الإسماعيلي مطالب تعجيزية للموافقة على بيع باهر المحمدي لأحد قطبي مصر في الصيف من شأنها أن تعطل الصفقة أو تتسبب في فشلها نهائيا.

وترغب إدارة نادي الإسماعيلي في الحصول على مبلغ 50 مليون جنية بالاضافة إلى لاعب أو أكثر كصفقة تبادلية لمن يرغب في ضم باهر المحمدي في الصيف وهي تعتبر مطالب مبالغ فيها بالنسبة للأهلي والزمالك.

ولا يريد نادي الإسماعيلي أن ينتقل باهر المحمدي إلى أحد أندية مصر وإنما تفضل إدارة النادي بيعه إلى الخيلج أو احترافه في أوروبا.