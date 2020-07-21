رياضة | حربي توفيق مدربا عاما لسوهاج بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حربي توفيق مدربا عاما لسوهاج بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي سوهاج، اسناد مهمة المدرب العام، للفريق الأول لكرة القدم، إلى حربي توفيق لاعب سوهاج الأسبق، خلال المرحلة المقبلة، بدوري القسم الثاني.

وقام الفريق السوهاجي، بإجراء تعديلات في تشكيل الجهاز الفني الجديد، الذي يضم كلًا من، أحمدخلف مديرًا فنيًا، وحربي توفيق مدرب عام، وعادل شعبان مدرب مساعد، وأحمد حمدي مدرب حراس المرمى، ومؤمن زكريا اداري، وحسام القاضي أخصائي علاج طبيعي، وعبدالرحمن عيد مدلك.

وكان أحمد كشري، المدير الفني السابق لسوهاج، قد رحل مؤخرًا عن تدريب فريقة، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، لفريق أسوان، بالدوري الممتاز.

