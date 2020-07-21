رياضة | تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي توقفت منافساتها منذ مايو الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

واستقر "كاف" على العودة لنظام "الذهاب والإياب" مرة أخري في مواجهات نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما كان هناك اتجاه لإقامة المواجهات بنظام المباراة الواحدة في دولة مُحايدة.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء:

وحددت لجنة مسابقات الأندية بالكاف الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل موعدًا لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما ستقام مباراتي الإياب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

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وستقام مباراتي الذهاب بين الزمالك والرجاء، والأهلي مع الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يومي 25، 26 سبتمبر المقبل في العاصمة المغربية، بينما ستقام مباراتي الإياب يومي 2، 3 أكتوبر.

وتقرر إقامة مباراتي الذهاب في "الدار البيضاء"، على أن تقام مباراتي الإياب بـ"القاهرة".

موعد ومكان إقامة نهائي دوري الأبطال:

وقرر "كاف" إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يوم 10 أكتوبر المقبل، على أن تقام في مصر حال تأهل الأهلي والزمالك، بينما ستقام بالمغرب حال تأهل الرجاء والوداد، وستقام في دولة محايدة حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي.