رياضة | النصر يفقد نجمي الفريق أمام الهلال بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النصر يفقد نجمي الفريق أمام الهلال بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن النصر سيفقد ثنائي الفريق عمر هوساي وعبد الله مادو، في مباراته أمام الهلال في الخامس من أغسطس المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة"الاقتصادية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن هوساوي عاودته آلام الساق مجددا، وذلك بعد فترة من إجرائه لعملية جراحية سابقة، حيث سيحتاج لشهر أو أكثر للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتابعت أن مادو سيحتاج لفترة قصيرة للعودة مجددا للمشاركة مع الفريق، لكنه لن يكون جاهزا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض.

وتعود منافسات الدوري السعودي في الرابع من أغسطس المقبل، بعد غياب طويل بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.