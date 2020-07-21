رياضة | البدري يفاجئ حجازي تريزيجيه برسالة خاصة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري يفاجئ حجازي تريزيجيه برسالة خاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بالثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا الانجليزي واحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش ألبيون.

وقال حسام البدري عن مستوي تريزيجيه: اعتقد أن تطور بشكل أكبر في الدوري الإنجليزي أكثر مما كان عليه في تركيا ما زال أمامه طريق طويل لكي يصل لمراحل أعلى فهو يمتلك كل المقومات.

وعن احمد حجازي قال: حجازي في وست بروميتش يقوم بأداء ممتاز منذ عودته من الإصابة، لديه شخصية رائعة ويملك عقلية احترافية كبيرة.

واضاف البدري: نتابع بشكل دائم كل اللاعبين ونتواصل معهم شخصيا للبقاء على اطلاع بكل التفاصيل ونقدم لهم الحافز المعنوي.