رياضة | الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

الأهلي يوافق على حسم صفقة أسامة جلال

استقر المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على ضم أسامة جلال، مدافع إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب صعوبة التعاقد مع باهر المحمدي، قائد الإسماعيلي.

Advertisements

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن فايلر وافق على ضم باهر المحمدي بحلول صيف 2021 وكذلك رفض أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي العودة لصفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي اتفق مع نظيره في الأهلي على ضم باهر المحمدي في نهاية الموسم المقبل.

وأتمت المصادر أن مدرب الأهلي سوف يقرر عودة محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة حال فشل الفريق في ضم أسامة جلال.