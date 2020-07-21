رياضة | الخليج 365 يحاور "أوفا" هداف القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخليج 365 يحاور "أوفا" هداف القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحمد أمين الشهير بأوفا، مهاجم فريق الشرقية للدخان برصيد 20 هدف، نجح في قيادة فريقه لاحتلال قمة المجموعة الخامسة وتحقيق الانتصارات التي ساهمت في حصد النقاط.

أجرى "الخليج 365 الرياضي" حوار مع اللاعب، للتعرف عن مشواره في الملاعب ومشوار الدخان في صدارة المجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

حدثنا عن بدايتك الكروية؟

من مواليد الجيزة يوم 6 أكتوبر 1996، البداية كانت بصفوف العياط.

هل أنت مع عودة النشاط؟

نعم أنا مع عودة النشاط الكروي حتى يعود اللاعبون إلى الملاعب، وأن تطبق نفس شروط المسابقه في الصعود والهبوط.

هل توجد مفاوضات من أندية أخرى؟

يوجد أكثر من عرض من أندية الممتاز و الممتاز (ب) ولكن مازلت مستمر في نادي الشرقية للدخان.

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ما هي طموحاتك؟

صعود فريق الدخان للدورى الممتاز وليس القسم الثاني، وارتداء قميص منتخب مصر.

ماذا ينقص الدخان لعودته لمكانته الطبيعية؟

نادي الشرقية للدخان اسم كبير ولاينقص سوى التوفيق الذي يلازم الفريق في مباريات دوريات الترقى، حيث كأن الفريق قريب جدا من الصعود أكثر من مرة للدورى الممتاز (ب)، حيث يوجد ملعب على أعلى مستوى، وكذلك مجلس إدارة على أعلى مستوى الذي يوفر كل شيء من إمكانيات مادية.

ما أصعب موقف لاوفا في الملاعب ؟

مباراة الاتصالات في الموسم قبل الماضي.

ما هي أغلى أهدافك ؟

في الأسبوع الخامس عشر، عندما حققنا الفوز على فريق جولدي.