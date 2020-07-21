رياضة | أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الزمالك في منافسة مع غريمه التقليدي النادي الأهلي لخطف صفقة قوية منه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر مسئولو الزمالك الدخول في مفاوضات مع أسامة جلال مدافع نادي إنبي ومنتخب مصر الأولومبي لضمه في الصيف المقبل.

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وتواصل أحد مسئولو القلعة البيضاء مع أسامة جلال لمعرفة موقفه من الانضمام إلى النادي وعرضوا عليه التوقيع على عقد مدته 4 مواسم مقبلة مقابل 30 مليون جنية كراتب يتم تقسيمها بطريقة معينه على الأربع سنوات ولكن اللاعب لم يعطي رد واضح للأبيض.

وكان النادي الأهلي هو الأخر أظهر اهتمام كبير جدا بضم أسامة جلال في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم خط الدفاع في الفريق الأحمر.

يذكر أن نادي إنبي كان قد أكد أنه لا يمانع في بيع أسامة جلال في الصيف المقبل ولكن بشرط وصول عرض مناسب وضخم لضمه.