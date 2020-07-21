رياضة | مونشنجلادباخ يضم أول صفقة من لايبزيج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مونشنجلادباخ يضم أول صفقة من لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد بوروسيا مونشنجلادباخ مع لاعب خط الوسط هانيس ولف من فريق لايبزج لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية انتقاله لصفوف الفريق بشكل دائم. وسيتم لم شمل ولف /21 عاما/ بالمدرب ماركو روز الذي دربه في أكاديمية ريد بول سالزبورج. Advertisements وشارك النمساوي ولف في خمس مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم الماضي بسبب الإصابات ولكنه ظل هدفا رئيسيا لمونشنجلادباخ وأصبح حاليا أولى صفقاته الصيفية. وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي لمونشنجلادباخ :"هانيس لاعب متعدد الاستخدامات.. وسيطور من خيارتنا الهجومية. سعداء لأنه اختار الانضمام لنا ونتمنى أن نحصد نجاحات كبيرة سويا". وأنهى مونشنجلادباخ الموسم الماضي في المركز الرابع ليتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا. وتنطلق منافسات الموسم الجديد يوم 18 سبتمبر المقبل.

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