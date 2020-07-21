رياضة | موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي توقفت منافساتها منذ مايو الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقرر "كاف" العودة لنظام "الذهاب والإياب" مرة أخري في مواجهات نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما كان هناك اتجاه لإقامة المواجهات بنظام المباراة الواحدة في دولة مُحايدة، وذلك بعد اعتذار الكاميرون عن استضافة المباريات.

تعرف على موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي:

وقررت لجنة مسابقات الأندية بالكاف إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يومي 25، 26 سبتمبر المقبل في العاصمة المغربية "الدار البيضاء".

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بينما تقرر إقامة مباراتي الإياب بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء يومي 2، 3 بالعاصمة المصرية "القاهرة".

موعد ومكان إقامة نهائي دوري الأبطال:

استقر "كاف" على إقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم يوم 10 أكتوبر المقبل.

وقررت لجنة المسابقات إقامة النهائي في مصر حال تأهل الأهلي والزمالك، بينما سيقام في المغرب حال تأهل الوداد والرجاء، بينما في حالة تأهل فريق مصري وآخر مغربي سيتم إقامة المباراة النهائية في دولة محايدة.