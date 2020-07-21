رياضة | تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الإتحاد الإفريقي "كاف"، على عودة نظام "الذهاب والإياب" في مباريات نصف نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بدلًا من إقامتها بنظام المباراة الواحدة كما كان مقررًا في وقت سابق، وذلك بعد قرار استئناف البطولة في شهر سبتمبر المقبل.

وكان الكاف قرر تعليق منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية في منتصف مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي ضربت جميع بلدان العالم وأصابت كافة المجالات ومن بينها كرة القدم بحالة شلل تام طوال الأشهر الماضية.

وأعلن الكاف في وقت سابق إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام المباراة الواحدة في ملعب محايد بسبب أزمة "كورونا"، ولكن خرجت تقارير صحفية مغربية أمس الاثنين وأكدت العودة لنظام "الذهاب والإياب" مجددًا.

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وأكد موقع " le 360 sport " المغربي، إن اللجنة التنفيذية للكاف قررت في اجتماعه إجراء مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب، بدلًا من المباراة الواحدة، وذلك في شهر سبتمبر المقبل.

وسيواجه فريق الرجاء نادى الزمالك، فيما يلاقى الوداد نادى الأهلي، حيث ستقام مباراتي الذهاب يومى 25 ، 26 سبتمبر بـ"الدار البيضاء"، فيما ستقام مباراتي الإياب يومى 2 ، 3 من شهر أكتوبر المقبل بـ"القاهرة".

وحدد "كاف" يوم العاشر من أكتوبر المقبل، موعدًا لإقامة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت تقارير صحفية أنه حال وصول فريقين من مصر ستقام المباراة النهائية بها، والعكس حال وصول فريقين مغربيين للنهائي ستقام المباراة على الأراضي المغربية، بينما حال وصول فريق مصر وآخر مغربي سيتم التنسيق داخل الكاف لإقامة المباراة في دولة محايدة.