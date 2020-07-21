الامارات | الكولومبي بينتو يصل الإمارات ويقود تدريب المنتخب غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبي بينتو يصل الإمارات ويقود تدريب المنتخب غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُدشن المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم تجمعه الأول ظهر غد الأربعاء في المعسكر المغلق الذي سيقام في العين حتى 27 الجاري تحت قيادة مدربه الكولومبي الجديد خورخي لويس بينتو الذي وصل إلى الإمارات اليوم (الثلاثاء) وعقد اجتماعا بمقر اتحاد الكرة مع النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يوسف حسين السهلاوي.
ومن المنتظر أن يجري المنتخب حصته التدريبية الأولى على ستاد هزاع بن زايد الذي يستضيف كل التدريبات على مدار أيام المعسكر، وكان اللاعبون وأعضاء الجهازين الفني والإداري قد خضعوا لإجراءات الفحص الطبي من أجل التأكد من سلامتهم.
وتضم قائمة المنتخب، 28 لاعبا هم : خالد عيسى ، علي خصيف، محمد الشامسي، عادل الحوسني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، خليفة الحمادي، محمد مرزوق، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، يوسف جابر، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، أحمد برمان، علي سالمين، علي صالح، عبدالله رمضان، بندر الإحبابي، خلفان مبارك، عمر عبدالرحمن، كايو كانيدو، فابيو ليما، علي مبخوت، أحمد خليل، وسبيستيان تيغالي.
وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن برنامج الإعداد خلال معسكر التدريب يتضمن جلسة تعارف بين المدرب الكولومبي واللاعبين، وتدريبات صباحية ومسائية، ومحاضرات نظرية، في الوقت الذي سيواصل فيه المدرب الكولومبي متابعته لعدد من مباريات الأبيض السابقة في التصفيات المشتركة، وكذلك بعض مباريات الدوري المحلي لتوسيع قاعدة معلوماته عن الكرة الإماراتية، خاصة بعد عودة الأندية للتدريبات منذ 11 يوليو الماضي، على ضوء توجيهات اتحاد الكرة وبروتوكوله الصحي المعتمد من قبل الجهات الرسمية بالدولة.
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