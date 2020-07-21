شكرا لقرائتكم الخطيب يكلف الجارحي و"شطة" بالتخطيط لافتتاح أكاديميات للأهلي في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، والمسئول عن ملف كرة القدم محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي، بالتنسيق مع عبدالمنعم "شطة"، رئيس أكاديميات النادي الأهلي لتخطيط مشروع افتتاح اكاديميات للنادي داخل قارة إفريقيا على نهج الاكاديميات التي تم افتتاحها في الإمارات والكويت وذلك لتصدير العناصر الشابة للفريق الأول بالقلعة الحمراء ، ويرغب مسئولو الاهلي في اكتشاف المواهب والنجوم كما تم الاستقرار على فتح اكاديميات للنادي داخل السودان وغانا وأنجولا مشيرا إلى أنه تم بدا التجهيز لوضع خطة شاملة لتلك الفروع ، ومن المقرر ان يكون لثنائي الأهلي السابق جيلبرتو وفيلكس دورا في تسهيل الأمور في انجولا وغانا.

من ناحية أخرى ، يعقد مجلس إدارة الأهلى ، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة أمور وقضايا خاصة بالنادى، سواء على الصعيد الرياضى أو الإنشائى أو الإدارى، كما سيناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنشاط الرياضى، وسيُحدد الخطيب موعد الاجتماع المقبل وفقاً للظروف والارتباطات، خاصة أن المجلس كان قد حدد الثلاثاء الماضى موعداً لعقد اجتماع لمناقشة عدة أمور لكن الاجتماع تأجل بسبب انشغال الخطيب بعدة أمور تتعلق بتقديم بلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء ووزير الرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهات أخرى فى واقعة الفيديو الذى تداولته مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً وتم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية، وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.