مجلس الزمالك يعلن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية خلال يومى ٢٦ و٢٧ يوليو

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شكرا لقرائتكم مجلس الزمالك يعلن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية خلال يومى ٢٦ و٢٧ يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادى والمقرر لها يومى ٢٦ و٢٧ يوليو الجارى، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامى للنادى وباقى جدول الأعمال بها، وتم الاتفاق على الموعد خلال اجتماع مجلس القلعة البيضاء حيث تأتى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لمناقشة ميزانية النادى، وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، وتقرير مجلس الإدارة، وتنص لائحة قلعة ميت عقبة على الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى قبل انعقادها بـ 15 يومًا ، وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب تعليمات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ولتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.
فى الوقت نفسه ، قرر المجلس وتأكيدًا على الشفافية والنزاهة عدم دخول النادى يومى الجمعية العمومية إلا لحاملى بطاقات العضوية فقط المسجلين فى كشوف الجمعية العمومية وعن طريقة التصويت فقد قام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بممر شارع الملك فاروق كما سيتم التسجيل فى الكشوف والتصويت فى نفس الوقت تسهيلاً على الأعضاء فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومى مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معًا.
من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، نقل مواجهة وادى دجلة الودية التى ستقام يوم 26 من شهر يوليو الجارى، من ملعب النادى إلى أحد ملاعب فنادق مدينة السادس من أكتوبر، حيث سيشهد مقر نادى الزمالك انعقاد الجمعية العمومية العادية، لذا فضل الجهاز الفنى نقل المباراة إلى ملعب أخر لتوفير مزيد من التركيز على اللاعبين.
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