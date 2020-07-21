شكرا لقرائتكم بيراردي مدافع ليدز يصاب بقطع في أربطة الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعن ليدز يونايتد بطل دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم أن مدافعه جايتانو بيراردي سيغيب لمدة تصل إلى تسعة أشهر، بعد إصابته بقطع في أربطة الركبة خلال الفوز 3-1 على ديربي كاونتي يوم الأحد.

وغادر اللاعب السويسري الدولي البالغ من العمر 31 عاما، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم، الملعب بعد مرور حوالي نصف ساعة باستاد "برايد بارك" وخضع لفحوص بالأشعة يوم الاثنين.

وشارك بيراردي في 25 مباراة مع فريق المدرب مارسيلو بيلسا هذا الموسم وساعده على الترقي للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 16 عاما.

ويلتقي ليدز مع تشارلتون أثليتيك في الجولة الأخيرة يوم الأربعاء.