الامارات | إدارة الشارقة تبحث تحضيرات فرق النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الشارقة تبحث تحضيرات فرق النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر" توتير" أن رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع بحث خلال اجتماعه بإدارة شركة كرة القدم تحضيرات فرق النادي واطلع كذلك على تصور المرحلة المقبلة من برنامج الإعداد إلى جانب متابعة خطة تجهيز استاد الشارقة ومتطلبات صيانة المباني والمرافق التابعة له.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي انتظم في تدريبات يومية بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري منذ يوم 12 الجاري استعدادا للموسم الجديد الذي يتطلع خلاله الفريق إلى استعادة النتائجة الإيجابية التي حققها في الموسم قبل الماضي وتوج جهوده بالفوز بلقب دوري الخليج العربي.

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