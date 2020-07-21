الامارات | وكيل أعمال غاريث بيل يوجه صدمة غير متوقعة لجمهور ريال مدريد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وكيل لاعب ريال مدريد، غاريث بيل، غوناثان بارنيت، أن المهاجم الويلزي لن يرحل عن النادي رغم عدم المشاركة بانتظام في الفترة الأخيرة مع حامل لقب "الليغا".



وأبلغ بارنيت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: "بيل على ما يرام. يتبقى عامان في عقده، وهو يحب الإقامة في مدريد، ولن يرحل".



وأكد بارنيت أن مشاركة بيل مع ريال تتوقف على رأي المدرب زين الدين زيدان لكنه قال: "هو لا يزال جيداً مثل أي لاعب آخر بالفريق".



وأضاف: "بكل تأكيد تلقى العروض لكن من الصعب على أي ناد في العالم أن يتحمل راتبه، إنه لمن المؤسف أنه لا يشارك مع ريال مدريد في الوقت الحالي لكنه لن يرحل". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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