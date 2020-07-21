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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيكهام عن انتر ميامي: لم يتم بناء ريال مدريد واليونايتد في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
دعا اللاعب السابق دافيد بيكهام فريقه إنتر ميامي إلى التحلي بالصبر، مشيرا إلى أن أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد لم تُبنى في يوم واحد.
وقال بيكهام: "في بعض الأحيان يكون الطريق طويلاً وتحتاج إلى الاستراحة أحيانا. لم يتم بناء مانشستر يونايتد وريال مدريد في يوم واحد. يحتاج اللاعبون والأندية إلى الوقت لكي يزدهروا ويتطوروا".
وأضاف: "من المهم تخصيص بعض الوقت للتفكير فيما حققناه حتى الآن. أنا فخور بفريقي ونادينا والجماهير المذهلة التي لدينا. الصبر فضيلة".
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