بيكهام عن انتر ميامي: لم يتم بناء ريال مدريد واليونايتد في يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

دعا اللاعب السابق دافيد ​بيكهام​ فريقه ​إنتر ميامي​ إلى التحلي بالصبر، مشيرا إلى أن أندية كبيرة مثل ​مانشستر يونايتد​ و​ريال مدريد​ لم تُبنى في يوم واحد.

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وقال بيكهام: "في بعض الأحيان يكون الطريق طويلاً وتحتاج إلى الاستراحة أحيانا. لم يتم بناء مانشستر يونايتد وريال مدريد في يوم واحد. يحتاج اللاعبون والأندية إلى الوقت لكي يزدهروا ويتطوروا".

وأضاف: "من المهم تخصيص بعض الوقت للتفكير فيما حققناه حتى الآن. أنا فخور بفريقي ونادينا والجماهير المذهلة التي لدينا. الصبر فضيلة".