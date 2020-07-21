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نجم دورتموند الشاب في الطريق نحو مارسيليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

كشفت صحيفة قناة RMC SPORT الفرنسية أن نادي ​أوليمبيك مارسيليا​ قد توصل إلى إتفاق مع نادي ​بوروسيا دورتموند​ الألماني من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب ​ليوناردو باليردي​.

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وسينضم صاحب الـ 21 عاماً إلى أمراء الجنوب على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء كامل عقده عند إنتهاء موسم 2020-2021 المقبل مقابل 14 مليون يورو.

وكان باليردي قد إنضم إلى دورتموند في مطلع العام 2019 الماضي قادماً من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني مقابل 15.5 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه مع الفريق الأول.

يذكر أن باليردي لم يلعب سوى 7 مباريات مع دورتموند في هذا الموسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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