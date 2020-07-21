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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم دورتموند الشاب في الطريق نحو مارسيليا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
كشفت صحيفة قناة RMC SPORT الفرنسية أن نادي أوليمبيك مارسيليا قد توصل إلى إتفاق مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني من أجل التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب ليوناردو باليردي.
وسينضم صاحب الـ 21 عاماً إلى أمراء الجنوب على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء كامل عقده عند إنتهاء موسم 2020-2021 المقبل مقابل 14 مليون يورو.
وكان باليردي قد إنضم إلى دورتموند في مطلع العام 2019 الماضي قادماً من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني مقابل 15.5 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من إثبات نفسه مع الفريق الأول.
يذكر أن باليردي لم يلعب سوى 7 مباريات مع دورتموند في هذا الموسم.
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