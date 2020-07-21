براون: دائماً كان هنالك سيارات منسوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

تحدث المدير الرياضي الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات ​فورمولا وان​، ​روس براون​ عن الاتهامات الموجهة لفريق ​راسينغ بوينت​ بأنه نسخ سيارة ​مرسيدس​ لعام 2016.



وقال المدير الرياضي للفورمولا وان، روس براون:" برأيي فإن النسخ في الفورمولا وان هو إعتيادي، كل فريق في الأوقات العادية، يمتلك مصورون لإلتقاط الصور لتحليل أفكار الفرق الأخرى ومحاولة نسخ الأفضل".

واضاف براون:" راسينغ بوينت إنتقل للمرحلة التالية وقام بعمل أكثر شمولاً، لايوجد فريق لم ينسخ أفكار الآخر، لكن المهم تناسق السيارة لتقديم اداء مميز".