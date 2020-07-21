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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براون: دائماً كان هنالك سيارات منسوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
تحدث المدير الرياضي الحالي لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان، روس براون عن الاتهامات الموجهة لفريق راسينغ بوينت بأنه نسخ سيارة مرسيدس لعام 2016.
وقال المدير الرياضي للفورمولا وان، روس براون:" برأيي فإن النسخ في الفورمولا وان هو إعتيادي، كل فريق في الأوقات العادية، يمتلك مصورون لإلتقاط الصور لتحليل أفكار الفرق الأخرى ومحاولة نسخ الأفضل".
واضاف براون:" راسينغ بوينت إنتقل للمرحلة التالية وقام بعمل أكثر شمولاً، لايوجد فريق لم ينسخ أفكار الآخر، لكن المهم تناسق السيارة لتقديم اداء مميز".
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