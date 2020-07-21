كلوب: هذا اللقب لن يكون الأخير لنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

أشار المدرب يورغن كلوب إلى أن الفوز ب​الدوري الإنكليزي​ هو إنجاز لكنه لن يكون الأخير ل​ليفربول​.



وقال كلوب: "إنها أعظم الأيام في حياتي، وأخيرًا حصلت على هذا اللقب عندما كان الجميع ينتظرون الحصول عليه. قبل عامين أو ثلاثة أعوام، لم يكن أحد يعتقد أنه سيكون ممكنًا بالنسبة لنا، لذلك سأكون فخوراً باللاعبين، وهذا إنجاز، يجب أن نراه على هذا النحو".

وأضاف: "إنه يوم مهم جدا ولكن ليس آخر يوم مهم للغاية بالنسبة لنا. إنه يشبه عيد الميلاد قليلاً".