ليل يريد التعاقد مع النجم يلماز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

كشفت مجلة فرانس فوتبول أن ​نادي ليل​ الفرنسي مهتم بالتعاقد مع نجم نادي ​بيشكتاش​ والمهاجم الدولي التركي المخضرم ​بوراك يلماز​ في الفترة القادمة.

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ويسعى النادي لإيجاد مهاجم صاحب خبرة قبل إنطلاق الموسم الجديد، وإرتبط إسم النادي بالتعاقد مع المهاجم الجزائري إسلام سليماني كذلك.

وكان يلماز قد قدم موسماً جيداً مع بيشكتاش حيث تمكن من تسجيل 13 هدف وصناعة 7 أهداف أخرى في 25 مباراة لعبها في الموسم.

يذكر أن عقد صاحب الـ 35 عاماً مع فريقه ينتهي في صيف عام 2021.