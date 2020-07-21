شكرا لقرائتكم تأجيل ودية الاتحاد وطنطا 30 دقيقة بسبب مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل طاقم تحكيم مباراة الإتحاد السكندرى وطنطا الودية، موعد انطلاق اللقاء لمدة نصف ساعة لحين معرفة نتائج المسحة الخامسة للاعبين الذين سيخوضوا اللقاء فى إطار التدابير الإحترازية التى تقوم بها الأندية حاليا للوقاية من وباء كورونا الذى ضرب العالم منذ بداية العالم الحالى .

ومن المقرر أن يخوض الإتحاد السكندرى مباراة طنطا الودية بتشكيل مكون من عمرو خليل فى حراسة المرمى ومحمود شعبان ومحمود رزق إسلام جمال وصبرى رحيل وعبد الغنى محمد ونور السيد وهشام محمد ومحمد الصباحى وأحمد حجى وأيمن غباشى .

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من ناحية أخرى، يعود الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندرى إلى القاهرة يوم 24 يوليو الجارى للانتظام فى معسكر فريقه استعدادا لاستئناف الدورى المقرر له يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الجارى، وأدت لتجميد النشاط الكروى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.

ومن المقرر أن يجرى سيسيه عددا من المسحات الطبية للاطمئنان على صحته من كورونا قبل الانخراط فى التدريبات بشكل منتظم مع زملائه فى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على جميع اللاعبين خوفا من العدوى.