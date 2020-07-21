شكرا لقرائتكم 3 إصابات كورونا فى الإسماعيلى بعد المسحة الطبية الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت مسحة كورونا الرابعة التى خضع لها لاعبو الاسماعيلى وجود ثلاثة حالات إيجايبة فى الفريق "لاعب + عضوين بالجهاز الادارى" ، وأبلغت اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم مسئولى نادى الإسماعيلى بسلبية المسحة الثالثة التى خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفنى للفريق لفيروس كورونا، وكان الإسماعيلى قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

وأعلن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تشكيل لاعبيه لملاقاة نادى مصر وديا بعد قليل ، فى إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف المنافسات الرسمية ، وجاء التشكيل كالتالى …

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمد الضرف – محمد مخلوف

أمامهم ..محمد صادق – أحمد مدبولى – مدحت فقوسة

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خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم

بينما جاء تشكيل نادى مصر كالأتى ..

وليد توفيق حارس مرمى ، أحمد يوسف ، مؤمن محمد ، على جمال ، شريف أشرف فى الدفاع، محمد رامبو ، هشام عبد الحميد ، أحمد الشيخ ، عبد الرحمن جديه فى الوسط ، ويليس ألفيس ، محمد نصر فى الهجوم.

تقوم شبكة قنوات "أون تايم سبورت" والتى تعد المالك الحصرى لحقوق الدورى المصرى بإذاعة ودية الإسماعيلى مع نادى مصر وذلك عبر قناة أون تايم سبورت 2، يأتى هذا من أجل إتاحة الفرصة لجماهير الدراويش فى كل ربوع مصر والوطن العربى لمتابعة مباريات الفريق بعد غياب دام لأكثر من 4 أشهر.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

وتعادل فريق الإسماعيلى مع أسوان بهدف لكل فريق فى الودية التى جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية الرئيسى الخميس الماضى، تقدم الإسماعيلى بالهدف الأول عن طريق محمد هاشم من صنع أحمد مدبولى خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتعادل أسوان فى الشوط الثانى عن طريق محمد مرسى.

وحذر الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى من أى زيادة فى الوزن مؤكدًا أن العقوبات ستكون مصير أى لاعب يتجاوز وزنه الوزن الذى تم تسجيله عقب العودة من العزل المنزلى بسبب كورونا مشددًا أنه سيتابع أوزانهم أسبوعيًا للتأكد من خسارتهم للأوزان وليس زيادتها فى سبيل استعادة اللياقة البدنية المطلوبة قبل عودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل، وكان جهاز الإسماعيلى قد أخضع اللاعبين للميزان عقب العودة للتدريبات وتم تدوين ميزان كل لاعب لمتابعة معدلات الانخفاض مع استعادة التدريبات القوية.