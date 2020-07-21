شكرا لقرائتكم عينات منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 لفيروس كورونا "سلبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكدت سلبية عينات مسحة فيروس كورونا والتى خضع لها منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 فى مقر الاتحاد أمس، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالمركز الأولمبى بدءا من غد الأربعاء، استعدادا لكأس العالم بكرواتيا الذى تم تأجيله إلى أجل غير مسمى.

يأتى خضوع اللاعبات والجهاز الفنى للمسحة للاطمئنان على سلامتهم من فيروس كورونا كإجراء احترازى لحماية اللاعبات وأسرة اللعبة .

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على حصول منتخب الناشئات مواليد 2002 على راحة من المعسكر المغلق المقرر فى عيد الأضحى لمدة يومين 30و 31 يوليو، على أن تعود اللاعبات لاستكمال المعسكر فى الفترة من 1 وحتى 9 أغسطس المقبل، استعدادا لكأس العالم بكرواتيا والذى تم تأجيله لأجل غير مسمى .

ويبدأ منتخب الناشئات المعسكر بعد غدا الأربعاء حتى يوم 29 بالرغم من الإعلان مسبقا عن انطلاقه يوم 23 من نفس الشهر الجارى على أن يستمر حتى يوم 29 قبل راحة اليومين لعيد الأضحى .

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وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليين يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.

كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.