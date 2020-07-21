شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع الأهلي مع شركة التأمين الطبي على العاملين بالنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، اجتماعا اليوم الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، مع إحدي شركات التأمين المسئولة عن التأمين الطبي على العاملين بالنادي، لمناقشة عدة أمور تتعلق بالشأن التأميني الخاص بالنادي، وحضر الاجتماع وفد من الإدارة التنفيذية للنادي ضم كلا من: العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي، عماد حلمي المدير المالي ووائل المحمدي مدير شؤون العاملين.

وحرص مسئولو الأهلي على الاجتماع بالشركة المتعاقدة على التأمين الطبي للعاملين بالنادي مع اقتراب انتهاء موسمها الحالي في التعاقد لبحث عدد من تفاصيل العقد الخاص بالعام المقبل، وقام مسئولو النادي بمناقشة التصور الشامل للشركة في التعاقد الجديد وطلب مسئولو الأهلي مزيداً من الامتيازات المتعلقة بالرعاية الطبية للعاملين بالنادي.

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وكانت الجهود المصرية قد نجحت فى منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم مباريات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، والتى كانت المغرب قريبة من الحصول عليها، بعدما تم الاتفاق فى وقت سابق بين الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تقديم مصر لطلب رسمى لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتنسيق الجهود بينهما فى هذا الملف، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب.

واستند عضو المكتب التنفيذى لكاف المغربى فوزى لقجع على أن المغرب تقدم مبكراً بطلب رسمى لاستضافة مباريات البطولة قبل الطلب المصرى، وأن الحالة الصحية هناك أكثر استقرارا من الأشقاء فى مصر، وبالفعل فإن المغرب كان الأقرب، ولكن جهود ممثلى مصر فى الكاف منعت القرار وجعلت الكاف يقرر إعادة البطولة لشكلها الطبيعى وإقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب.

وخلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقى برئاسة كونستانت أومارى اليوم، كان القرار يتجه للمغرب، ولكن جهود المهندس هانى أبو ريدة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد نجحت في منع القرار ليتم الاستقرار فى النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.